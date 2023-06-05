Украина обстреляла из «Града» село в Шебекинском округе

Глава Шебекинского округа сообщил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка из «Града»

Утром 5 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» село Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов в ходе оперативного совещания, трансляция которого ведется на странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, власти зафиксировали более 70 прилетов по территории села. Кроме того, более 15 снарядов ствольной артиллерии ударили по городу Шебекино.

Накануне на Новую Таволжанку напала украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Как сообщили в Минобороны, российские войска ударили по противнику из артиллерии, в результате чего он отступил.

Также сообщалось, что у диверсантов могли находиться захваченные россияне. Губернатор Вячеслав Гладков согласился встретиться с бойцами противника на пункте пропуска «Шебекино» ради пленных, если те еще живы. Состоялась ли встреча и каковы ее итоги, пока не сообщалось.