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17:20, 4 июня 2023Россия

Белгородский губернатор согласился встретиться с диверсантами ради пленных

Губернатор Гладков согласился встретиться с диверсантами на пункте «Шебекино» ради пленных

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков согласился встретиться с диверсантами на пункте пропуска «Шебекино» ради пленных, если те еще живы. Это следует из обращения главы приграничного российского региона, которое было опубликовано в Telegram-канале.

Белгородский губернатор также отметил, что диверсанты действительно зашли в Новую Таволжанку.

«Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор "в обмен" на пленных. <...> Надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители, в том числе Белгородской области, хороним уже каждый день», — сказал Гладков в обращении.

Губернатор допустил, что пленные скорее всего мертвы, но вызвал диверсантов на встречу для возможного обмена в воскресенье, 4 июня, в период с 17:00 до 18:00.

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    Анна Щербакова
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