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12:01, 7 июня 2023Россия

ВСУ вновь ударили по Шебекино

Mash: ВСУ вновь обстреливают Шебекино Белгородской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь ударили по городу Шебекино Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным автора поста, местные жители сообщили как минимум о десяти прилетах. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Telegram-канал Shot сообщил, что в результате обстрела начался сильный пожар. Где произошло возгорание, не уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 6 июня украинские войска
нанесли по Шебекинскому городскому округу 460 ударов, и подчеркнул, что беспилотники ВСУ сбросили на муниципалитет 26 взрывных устройств. Пострадавших среди мирных жителей нет.

6 июня Гладков заявил, что из приграничных районов Белгородской области из-за регулярных обстрелов эвакуировали почти 60 тысяч человек. По его данным, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 8000 человек, большая часть местных жителей переехала к родственникам.

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