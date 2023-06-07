ВСУ вновь ударили по Шебекино

Mash: ВСУ вновь обстреливают Шебекино Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь ударили по городу Шебекино Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным автора поста, местные жители сообщили как минимум о десяти прилетах. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Telegram-канал Shot сообщил, что в результате обстрела начался сильный пожар. Где произошло возгорание, не уточняется.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 6 июня украинские войска

нанесли по Шебекинскому городскому округу 460 ударов, и подчеркнул, что беспилотники ВСУ сбросили на муниципалитет 26 взрывных устройств. Пострадавших среди мирных жителей нет.

6 июня Гладков заявил, что из приграничных районов Белгородской области из-за регулярных обстрелов эвакуировали почти 60 тысяч человек. По его данным, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 8000 человек, большая часть местных жителей переехала к родственникам.

