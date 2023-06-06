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14:08, 6 июня 2023Россия

Глава Белгородской области заявил об эвакуации почти 60 тысяч человек

Гладков заявил о вывозе почти 60 тысяч человек из приграничных частей Белгородской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Белгородской области из приграничных районов из-за регулярных обстрелов эвакуировали почти 60 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков, его слова приводятся на сайте «Единой России».

По его данным, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 8 тысяч человек, при этом большая часть эвакуированных жителей граничащего с Украиной региона переехала к родственникам.

«Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях. Хотел попросить оказать им помощь на местах», — заявил губернатор.

Ранее стало известно, что крупнейший в Белгороде ПВР «Белгород-Арена» прекратил работу по приему эвакуированных россиян. В настоящее время жителей продолжает принимать спортивный комплекс имени Хоркиной. Туда за последние сутки, 6 июня, прибыли до 35 человек из Шебекинского городского округа.

В ПВР направляют жителей приграничных районов Белгородской области. В частности, ПВР прибывают из Шебекинского городского округа, где сложилась сложная ситуация из-за украинских атак, власти также сообщали о боях с диверсионно-разведывательными группами. За 5 июня по округу выпустили 491 единицу различных боеприпасов, в результате было зафиксировано множество повреждений. В Шебекино, в частности, удары в большинстве случаев наносились по жилым массивам.

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    Анастасия Шейкина
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