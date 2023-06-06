Крупнейший пункт временного размещения в Белгороде прекратил работу

Мэр Демидов заявил о прекращении приема людей в ПВР в Белгород-Арене

Крупнейший пункт размещения Белгород-Арена прекратил работу по приему жителей приграничных районов. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.

«Всех, кто хотел — разместили в общежитиях, продолжаем отправлять желающих в другие регионы страны и районы области», — написал Демидов.

Он сообщил, что жителей приграничных районов Белгородской области продолжает принимать спортивный комплекс имени Хоркиной. Туда за последние сутки прибыли до 35 человек из Шебекинского городского округа, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), впоследствии россиян переместят в комфортные условия.

В пункты временного размещения направляют жителей приграничных районов Белгородской области. В частности, ПВР прибывают из Шебекинского городского округа, где сложилась сложная ситуация из-за украинских атак, власти также сообщают о боях с диверсионно-разведывательными группами. За 4 июня по округу выпустили 611 единиц различных боеприпасов, в результате было зафиксировано множество повреждений.