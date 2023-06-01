В Белгородской области сообщили о сложной обстановке в Шебекино

Оперштаб Белгородской области сообщил о сложной обстановке в Шебекинском городском округе

Белгородский оперштаб сообщил о сложной обстановке в Шебекинском городском округе. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в указанном районе идут обстрелы и слышны звуки боя. Власти просят жителей сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации.

В оперштабе также опровергли данные о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы прорвались в Шебекино.

Накануне глава Шебекинского округа Владимир Жданов доложил, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в российском приграничном городе только один за день были повреждены или уничтожены 72 автомобиля, 37 многоквартирных домов, 471 квартира и 29 частных домов.