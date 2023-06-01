В Шебекино подсчитали ущерб от обстрелов ВСУ за день

В Шебекино сообщили о поврежденных 37 многоквартирных домах от обстрелов ВСУ за день

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском приграничном городе Шебекино Белгородской области за день были повреждены 37 многоквартирных домов. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов

«Только за один день обстрелов повреждены или уничтожены 72 автомобиля, 37 многоквартирных домов, 471 квартира и 29 частных домов», — заявил он. Чиновник отметил, что фраза «Шебекино не склоняется», ранее употреблявшаяся в контексте грамматических споров, теперь приобрела иное значение, с которым никто не спорит.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку по обстрелам со стороны Украины Белгородской области, которые произошли за сутки. По его словам, по Шебекинскому городскому округу было выпущено 215 снарядов. Четверть из них пришлась на муниципальный центр, где был атакован пункт временного размещения с людьми внутри.

Прилет еще 47 снарядов зафиксировали в селе Новая Таволжанка, где были повреждены 23 домовладения. Также 57 снарядов выпущены из подствольной артиллерии противника по селу Муром, добавил губернатор.