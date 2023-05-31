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11:42, 31 мая 2023Россия

Украина за сутки десятки раз обстреляла Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков рассказал о десятках обстрелов региона ВСУ 30 мая

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Во вторник, 30 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) десятки раз обстреляли Белгородскую область. Об атаках на регион за минувшие сутки рассказал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По Шебекинскому городскому округу выпущено 215 снарядов. Четверть из них пришлась на муниципальный центр, где был атакован пункт временного размещения с людьми. В городе также повреждены 29 многоквартирных и 20 частных жилых домов, 30 автомобилей, административное здание, торговый центр и общественное пространство. Также сгорел один магазин. В результате утреннего обстрела пострадали четыре человека.

Прилет еще 47 снарядов зафиксировали в селе Новая Толжанка, где были повреждены 23 домовладения. Также 57 снарядов выпущены из подствольной артиллерии противника по селу Муром. Кроме того, ВСУ были атакованы населенные пункты Терезовка, Стадников, Архангельское, Первомайский, Мешковое, Графовка и Безлюдовка Шебекинского городского округа.

В Белгородском районе региона 30 мая зафиксировали девять прилетов. Все они пришлись на Журавлевку. В Волконском районе из миномета 12 раз был обстрелян хутор Старый. А в Краснояружском районе артиллерия противника дважды ударила по окраине села Графовка, повредив линию электропередач. Также дроном-камикадзе была атакована территория рядом с селом Вязовое. Пострадавших и разрушений нет.

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    Зураб Дарахвелидзе
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