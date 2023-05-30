Стало известно о гибели человека при обстреле ПВР в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: один человек погиб, двое пострадали при обстреле ПВР

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) временного размещения жителей (ПВР) Шебекинского округа погиб охранник, два человека ранены. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Гладков заявил, что в ПВР находились мирные жители — «старики и дети». В результате обстрела погиб охранник учреждения, еще двое пострадали. Они находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

У одного мужчины — проникающие ранения брюшной полости, у второго — проникающие ранения грудной клетки. Им провели необходимые операции, а также оказывают нужную помощь.

Губернатор добавил, что в обстрелянном ПВР находились жители Середы, которых отселили более года назад. На данный момент их перевезли в другой населенный пункт.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Белгородской области. Ранее он опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за прошедшие сутки. По его данным, в Шебекинском городском округе зафиксировали 155 прилетов.