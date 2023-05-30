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22:25, 30 мая 2023Россия

Стало известно о гибели человека при обстреле ПВР в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: один человек погиб, двое пострадали при обстреле ПВР

Фото: Unsplash

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) временного размещения жителей (ПВР) Шебекинского округа погиб охранник, два человека ранены. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Гладков заявил, что в ПВР находились мирные жители — «старики и дети». В результате обстрела погиб охранник учреждения, еще двое пострадали. Они находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

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У одного мужчины — проникающие ранения брюшной полости, у второго — проникающие ранения грудной клетки. Им провели необходимые операции, а также оказывают нужную помощь.

Губернатор добавил, что в обстрелянном ПВР находились жители Середы, которых отселили более года назад. На данный момент их перевезли в другой населенный пункт.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Белгородской области. Ранее он опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за прошедшие сутки. По его данным, в Шебекинском городском округе зафиксировали 155 прилетов.

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    Марина Совина
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