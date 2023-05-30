Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки

29 мая сразу несколько районов и городских округов Белгородской области подверглись обстрелам со стороны Украины, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Сводку ударов за сутки он опубликовал в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 20 прилетов. «Все пришлись на село Журавлевка, по которому снова били артиллерией. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

В Борисовском районе был один минометный обстрел — ударили рядом с селом Богун-Городок. Волоконовский район атаковали дважды: хутор Старый и село Тишанка. В Краснояружском районе рядом с селом Староселье атаковал дрон-камикадзе. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе зафиксировано 39 прилетов, Новооскольский городской округ Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались атаковать с помощью БПЛА. В Шебекинском городском округе было 155 прилетов. В городе Шебекино 29 мая пострадали четыре человека.

За 28 мая, по данным Гладкова, в Шебекинском городском округе было зафиксировано 116 прилетов.

Граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В субботу, 27 мая, стало известно, что три жителя Шебекино получили ранения.