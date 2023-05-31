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07:35, 31 мая 2023Россия

Из приграничных районов Белгородской области начнут вывозить детей

Белгороский губернатор Гладков заявил о вывозе детей из приграничных районов в Воронеж

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Из приграничных районов Белгородской области из-за регулярных обстрелов начнут вывозить детей. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж», — сообщил Гладков.

Губернатор сообщил, что постарается проводить временно покидающих регион детей.

В ночь на 31 марта Шебекино подверглось массированному обстрелу со стороны Украины из «Градов». Пострадали четыре человека, двоих из них доставили. в больницу. Известно. что в результате атаки полностью сгорел магазин, оказались повреждены школа и два административных здания.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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