ВСУ сбросили взрывное устройство на приграничный поселок в российском регионе

Курский губернатор Старовойт заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на приграничный поселок Теткино в Курской области. Об этом заявил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате были выбиты окна в одном жилом доме. Старовойт заверил, что власти помогут владельцам с ремонтом.

Каким образом было сброшено взрывное устройства, губернатор не сообщил. Информации о пострадавших также нет.