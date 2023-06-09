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16:55, 9 июня 2023Россия

ВСУ сбросили взрывное устройство на приграничный поселок в российском регионе

Курский губернатор Старовойт заявил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на Теткино

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на приграничный поселок Теткино в Курской области. Об этом заявил глава российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате были выбиты окна в одном жилом доме. Старовойт заверил, что власти помогут владельцам с ремонтом.

Каким образом было сброшено взрывное устройства, губернатор не сообщил. Информации о пострадавших также нет.

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