ВСУ сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию под Курском

Старовойт: ВСУ сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Об этом 7 июня сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По данным главы региона, взрывные устройства были сброшены ночью. В селе Попово-Лежачи и поселке Теткино отсутствует электричество.

Один из рабочих получил осколочные ранения во время восстановления электроснабжения, пострадавшего доставили в больницу.

4 июня Старовойт сообщил, что российские военные сбили украинский беспилотник в Судже Курской области. Судя по раскраске и эмблемам, дрон принадлежал бригаде «Азов» (признана в России террористической и запрещена).

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.