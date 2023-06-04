В российском регионе сбили беспилотник «Азова»

Курский губернатор Старовойт сообщил о сбитом в Судже беспилотнике бригады «Азов»

Российские военные сбили украинский беспилотник в Судже Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Роман Старовойт.

Судя по раскраске и эмблемам, дрон принадлежал бригаде «Азов» (признана в России террористической и запрещена). Старовойт поблагодарил российских пограничников и армейцев за их службу.

В ночь на 4 июня на севере Крыма в городе Джанкой был сбит беспилотный летательный аппарат. В результате инцидента повреждены остекления в нескольких домах, которые расположены в частном секторе.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.