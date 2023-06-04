На севере Крыма сбили беспилотник

Советник главы Крыма Крючков сообщил, что в Джанкое сбили беспилотник

На севере Крыма в городе Джанкой был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате инцидента повреждены остекления в нескольких домах, которые расположены в частном секторе. В настоящее время на месте происшествия работают все оперативные службы. Крючков добавил, что официальная информация будет предоставлена утром 4 июня.

Ранее в Крыму в поле под Джанкоем обнаружили дрон-разведчик. Сообщалось, что дрон упал в поле под Джанкоем близ села Рысаково, никто не пострадал. На беспилотнике нашли камеру, взрывчатых устройств правоохранители не обнаружили. Позднее советник главы Крыма Крючков уточнил, что в Джанкое упал дрон российских военных.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.