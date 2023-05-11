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09:31, 11 мая 2023Россия

В Крыму упал дрон-разведчик с камерой

SHOT: в поле под Джанкоем в Крыму нашли дрон-разведчик с камерой
Архивное фото

Архивное фото. Фото: AeroDrone / Reuters

В Крыму в поле под Джанкоем нашли дрон-разведчик. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, дрон упал в поле под Джанкоем близ села Рысаково, никто не пострадал. На беспилотнике нашли камеру, взрывчатых устройств правоохранители не обнаружили.

8 мая в Крыму над Азовским морем сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат.

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До этого в Крыму российская система противовоздушной обороны сбила две баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром-2». Никто не пострадал, повреждений не зафиксировали.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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