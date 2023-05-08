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22:35, 8 мая 2023Россия

В Крыму над Азовским морем сбили беспилотник

Baza: в Крыму над Азовским морем сбили неизвестный беспилотник

В Крыму над Азовским морем сбили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, беспилотник был сбит над морем неподалеку от села Глазовка Ленинского района.

Отмечается, пострадавших и повреждений не обнаружено. Обломки аппарата пока не обнаружены.

Ранее сообщалось, что украинские войска атаковали Крым баллистическими ракетами «Гром-2» из подконтрольного им города Запорожье. Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал, что силы Киева постоянно пытаются прятать ОТРК «Гром-2» в промышленных предприятиях города, перевозя из разных цехов.

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Марина Совина
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