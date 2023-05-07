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09:10, 7 мая 2023Бывший СССР

Рогов рассказал об атаках ВСУ на Крым

Рогов заявил, что ВСУ атаковали Крым баллистическими ракетами «Гром-2» из Запорожья
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Libkos / AP

Украинские войска атаковали Крым баллистическими ракетами «Гром-2» из подконтрольного им города Запорожье. Об этом рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, ВСУ атаковали Крым из Запорожья, так как в этот город ранее ими был переброшен оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Гром-2». Рогов указал, что украинские войска постоянно пытаются прятать его в промышленных предприятиях города, перевозя из разных цехов. При этом он отметил, что рано или поздно российские военные «поймают» этот комплекс — тогда в Запорожье «прилетит вежливая ракета».

6 мая глава российского региона Сергей Аксенов сообщил, что средства ПВО сбили баллистическую ракету над Крымом. Немного позднее его советник Олег Крючков добавил, что в небе над Крымом были сбиты две баллистические ракеты ОТРК «Гром-2». Он также подтвердил, что повреждений и жертв нет.

В нескольких российских регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей — продолжает действовать режим среднего реагирования. Предполагается, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Варвара Кошечкина
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