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15:54, 9 июня 2023Россия

В Белгороде беспилотник упал на крышу офисного здания и загорелся

Губернатор Гладков: в Белгороде беспилотник загорелся после падения на офисное здание

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате происшествия осколки повредили два автомобиля. Здание не получило значительных повреждений.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города.

9 июня в Белгороде сработала система ПВО. Жители города не пострадали.

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    Алан Босиков
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