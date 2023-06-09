В Белгороде беспилотник упал на крышу офисного здания и загорелся

Губернатор Гладков: в Белгороде беспилотник загорелся после падения на офисное здание

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате происшествия осколки повредили два автомобиля. Здание не получило значительных повреждений.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города.

9 июня в Белгороде сработала система ПВО. Жители города не пострадали.