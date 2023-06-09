В Белгороде беспилотник упал на крышу офисного здания и загорелся
Губернатор Гладков: в Белгороде беспилотник загорелся после падения на офисное здание
В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
В результате происшествия осколки повредили два автомобиля. Здание не получило значительных повреждений.
Пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города.
9 июня в Белгороде сработала система ПВО. Жители города не пострадали.