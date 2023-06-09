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12:10, 9 июня 2023Россия

Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков: система ПВО на подлете к Белгороду сбила две воздушные цели

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Белгороду сбила две воздушные цели. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он разъяснил, что после срабатывания ПВО над Белгородом оперативные службы начали устранять последствия на земле.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, отметил Гладков.

До этого белгородский губернатор рассказал, что ночью в Шебекинском городском округе много стреляли. По его данным, в результате атак со стороны Украины получил повреждения жилой дом.

Шебекинский городской округ за последнее время неоднократно подвергался обстрелам. Так, за 6 июня по округу выпустили 460 единиц различных боеприпасов.

Из приграничного района вывезли жителей, их отвезли в пункты временного размещения в Белгородской области, а часть детей отправили в оздоровительные лагеря в другие регионы России.

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    Анна Щербакова
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