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09:01, 14 июля 2023Россия

Граничащий с Украиной российский регион атаковали беспилотники со взрывчаткой

Shot: Белгородскую область 13 июля дважды атаковали беспилотники со взрывчаткой
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотники, начиненные взрывчаткой, дважды атаковали Белгородскую область в четверг, 13 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, сначала под удар попало село Демидовка, которое находится в километре от границы с Украиной. Беспилотник сбросил там одно взрывное устройство. Затем Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали хутор Старый Волоконовского района — дрон залетел на территорию России и сбросил две взрывчатки ВОГ-17 на населенный пункт.

Известно, что при атаке на два белгородских населенных пункта никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Первый дрон запустили, по предварительным данным, из Сумской области, второй — из Харьковской.

Днем ранее ВСУ также атаковали два населенных пункта. В результате двух попаданий минометных снарядов был сильно поврежден жилой дом в хуторе Валховском, также повреждения кровли и забора были обнаружены на территории частного жилого дома в селе Сподарюшино Грайворонского округа.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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