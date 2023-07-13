ВСУ обстреляли два населенных пункта в приграничном российском регионе

Гладков: под обстрел ВСУ в Белгородской области попали два населенных пункта

Два населенных пункта попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram. Пострадавших нет.

В результате двух попаданий минометных снарядов был сильно поврежден жилой дом в хуторе Валховский: пробита кровля и выбиты окна. На месте работают оперативные службы, уточнил Гладков. Повреждения кровли и забора также были обнаружены на территории частного жилого дома в селе Сподарюшино Грайворонского округа.

Ранее Гладков сообщил, что за минувшие сутки власти Белгородской области зафиксировали 86 прилетов со стороны ВСУ. Больше всего ударов пришлось на Грайворонский городской округ. П