Комбат «Востока» Ходаковский: военные РФ завладели оборудованием ВСУ для борьбы с дронами

Российские военные завладели оборудование Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое необходимо для определения координат операторов беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). О полученной технике для борьбы с дронами рассказал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram.

«В руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное, в первую очередь, для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов», — сказано в публикации.

Ходаковский уточнил, что такое оборудование применялось системно и ранее. Однако комбат отметил, что этот образец техники превосходит все, «что мы знали». Кроме того, он напомнил, что в батальоне давно внедряется практика использования дистанционных антенн на случай установления местоположения операторов и попыток подавить точку огневыми средствами.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ используют БПЛА с радиусом действия свыше 300 километров. Он добавил, что на луганском направлении в зоне ответственности Южной группировки российских войск отмечается увеличение использования украинскими бойцами различных типов беспилотников.