Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:55, 7 июня 2023Бывший СССР

Российские военные завладели техникой ВСУ для борьбы с дронами

Комбат «Востока» Ходаковский: военные РФ завладели оборудованием ВСУ для борьбы с дронами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные завладели оборудование Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое необходимо для определения координат операторов беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). О полученной технике для борьбы с дронами рассказал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram.

«В руки наших ребят попало оборудование противника канадского производства, предназначенное, в первую очередь, для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов», — сказано в публикации.

Ходаковский уточнил, что такое оборудование применялось системно и ранее. Однако комбат отметил, что этот образец техники превосходит все, «что мы знали». Кроме того, он напомнил, что в батальоне давно внедряется практика использования дистанционных антенн на случай установления местоположения операторов и попыток подавить точку огневыми средствами.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ используют БПЛА с радиусом действия свыше 300 километров. Он добавил, что на луганском направлении в зоне ответственности Южной группировки российских войск отмечается увеличение использования украинскими бойцами различных типов беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    Китай отреагировал на удар по Каховской ГЭС
    Рыбак в одиночку поймал гигантского сома
    В приграничном российском регионе беспилотник атаковал трансформаторный завод
    В Подмосковье угонщик автомобиля убил владельца машины
    Китай обратился с призывом к России и Украине после разрушений на Каховской ГЭС
    Шварценеггер назвал причину сокрытия внебрачного сына от бывшей жены
    На Украине заявили о затоплении почти двух тысяч домов из-за прорыва ГЭС
    Российский хоккеист рассказал о заработке в США
    54-летняя Дженнифер Энистон показала тело во время тренировки и удивила фанатов
    Желающим отомстить бывшим возлюбленным дали неожиданный совет
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.