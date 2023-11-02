Над Черным морем и Крымом уничтожили шесть беспилотников

Минобороны: над Черным морем и Крымом уничтожили шесть беспилотников

Над Черным морем и Крымом сбили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников в небе над Крымом, еще один — над акваторией Черного моря.

Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью беспилотников самолетного типа.

1 ноября глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что российские военные уничтожают множество воздушных целей в над различными зонами полуострова Крым. Тогда в Севастополе третий раз сутки объявляли воздушную тревогу, приостанавливал свою работу морской пассажирский транспорт, а также был перекрыт Крымский мост.