Стало известно об уничтожении системой ПВО множества воздушных целей над Крымом

Развожаев заявил, что военные уничтожают над Крымом множество воздушных целей

Российские военные уничтожают множество воздушных целей над различными зонами полуострова Крым. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Он предупредил, что во время работы системы противовоздушной обороны (ПВО), основную опасность представляют осколки снарядов. Развожаев попросил местных жителей соблюдать осторожность и оставаться в укрытиях.

Ранее в Севастополе в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу. На время ее действия морской пассажирский транспорт приостанавливал работу. Также сообщалось о перекрытии Крымского моста. Спустя два часа Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

Кроме того, в сети появилась видеозапись с дымовой завесой над Крымским мостом. На кадрах видно, что клубы дыма поднимались сразу над несколькими участками сооружения.