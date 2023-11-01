Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:53, 1 ноября 2023Россия

Стало известно об уничтожении системой ПВО множества воздушных целей над Крымом

Развожаев заявил, что военные уничтожают над Крымом множество воздушных целей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные уничтожают множество воздушных целей над различными зонами полуострова Крым. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Он предупредил, что во время работы системы противовоздушной обороны (ПВО), основную опасность представляют осколки снарядов. Развожаев попросил местных жителей соблюдать осторожность и оставаться в укрытиях.

Ранее в Севастополе в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу. На время ее действия морской пассажирский транспорт приостанавливал работу. Также сообщалось о перекрытии Крымского моста. Спустя два часа Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

Кроме того, в сети появилась видеозапись с дымовой завесой над Крымским мостом. На кадрах видно, что клубы дыма поднимались сразу над несколькими участками сооружения.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Второй человек с пересаженным свиным сердцем прожил лишь шесть недель. Почему экспериментальная операция не удалась?

      Воздушная тревога в Севастополе продлилась более двух часов

      Адвокат задержанного экс-игрока сборной России опровергла обвинения в его адрес

      Шойгу сообщил об истощении и деморализации ВСУ

      Шойгу рассказал о попытках ВСУ атаковать российские позиции

      Раскрыто местонахождение тысяч гуру российского бизнеса

      Стало известно о пилотируемых пусках с Байконура в 2024 году

      Стало известно об уничтожении системой ПВО множества воздушных целей над Крымом

      В Минцифры поддержали создание кибервойск в России

      В российском регионе ограничили движение из-за извержения вулканов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости