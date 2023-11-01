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10:54, 1 ноября 2023Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Подробностей произошедшего не приводится.

Рано утром 1 ноября в российском городе уже объявляли воздушную тревогу. Предупреждение было опубликовано в канале Развожаева в 6:47 по московскому времени, а в 7:20 тревогу уже отменили.

Также воздушную тревогу объявляли в Севастополе днем ранее, 31 октября.

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      Евгения Куликова
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