В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Подробностей произошедшего не приводится.

Рано утром 1 ноября в российском городе уже объявляли воздушную тревогу. Предупреждение было опубликовано в канале Развожаева в 6:47 по московскому времени, а в 7:20 тревогу уже отменили.

Также воздушную тревогу объявляли в Севастополе днем ранее, 31 октября.