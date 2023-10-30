Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:18, 30 октября 2023Россия

В Севастополе сбили две воздушные цели

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о двух сбитых над городом целях

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В небе над Севастополем российские военнослужащие сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки», — пояснил он.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), добавил Развожаев, сообщили, что обломки упало на территорию школы №27, а также на улице Пасечной и в Инкермане. Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать места укрытий.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

Ранее в понедельник, 30 октября, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Градоначальник предупредил об этом местных жителей. «Важно! Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он. Позднее стало известно, что над городом сработала системы противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы должны привыкнуть к этой мысли». Германия предупредила о возможной войне в Европе

      Полковник объяснил проблемы ВСУ на трех направлениях

      Кремль не стал отвечать на вопрос о наказании участников беспорядков в Махачкале

      США и Египет выступили против переселения жителей сектора Газа

      Российский полковник оценил масштабы потерь ВСУ с начала контрнаступления

      Российская учительница придумала способ мотивировать школьников получать пятерки

      Дочь Пригожина рассказала о проблемах со здоровьем

      Авиакомпания отменила рейсы между Дагестаном и Израилем после беспорядков

      Крупнейшая экономика Европы снизилась

      В Севастополе сбили две воздушные цели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости