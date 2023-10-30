В Севастополе сбили две воздушные цели

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о двух сбитых над городом целях

В небе над Севастополем российские военнослужащие сбили две воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки», — пояснил он.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС), добавил Развожаев, сообщили, что обломки упало на территорию школы №27, а также на улице Пасечной и в Инкермане. Губернатор также призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать места укрытий.

Ранее в понедельник, 30 октября, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Градоначальник предупредил об этом местных жителей. «Важно! Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он. Позднее стало известно, что над городом сработала системы противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.