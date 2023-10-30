Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Важно! Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он под видео со звучащим сигналом. Каких-либо других подробностей градоначальник не сообщил.

Кроме того, Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосте, опубликовал запись о временном перекрытии движения автотранспорта по объекту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — добавили там.

Ранее в Севастополе в районе Кара-Кобы средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили беспилотный летательный аппарат. По информации Развожаева, дрон взорвался на земле в поле.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.