Дымовая завеса над Крымским мостом попала на видео, движение авто перекрыли

Дымовая завеса над Крымским мостом попала на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как в небо над Крымским мостом поднимаются огромные клубы дыма. Очевидец на кадрах рассказывает, что их судно не может дальше двигаться из-за объявленной воздушной тревоги.

Как утверждает Baza, движение автотранспорта на мосту решили временно перекрыть. Власти полуострова ситуацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что губернатор Михаил Развожаев объяснил дым в Севастополе использованием табельных средств маскировки. Также он напомнил, что запах у средств маскировки неприятный, но они являются абсолютно безопасными для людей.

1 ноября в Севастополе уже дважды объявляли воздушную тревогу.