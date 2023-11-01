Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:55, 1 ноября 2023Россия

Дымовая завеса над Крымским мостом попала на видео

Дымовая завеса над Крымским мостом попала на видео, движение авто перекрыли
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Дымовая завеса над Крымским мостом попала на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как в небо над Крымским мостом поднимаются огромные клубы дыма. Очевидец на кадрах рассказывает, что их судно не может дальше двигаться из-за объявленной воздушной тревоги.

Как утверждает Baza, движение автотранспорта на мосту решили временно перекрыть. Власти полуострова ситуацию пока не комментировали.

До этого сообщалось, что губернатор Михаил Развожаев объяснил дым в Севастополе использованием табельных средств маскировки. Также он напомнил, что запах у средств маскировки неприятный, но они являются абсолютно безопасными для людей.

1 ноября в Севастополе уже дважды объявляли воздушную тревогу.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Второй человек с пересаженным свиным сердцем прожил лишь шесть недель. Почему экспериментальная операция не удалась?

      Раскрыто местонахождение тысяч гуру российского бизнеса

      В России нашли еще один способ сдержать рост цен на курятину

      Голая женщина зашла ночью в кафе Петербурга и заявила о побеге из плена

      В России представили «Москвич 6» на альтернативном топливе

      Стало известно о сорванной ротации ВСУ под Работино

      Появилось видео с бьющим мину кувалдой бойцом ВСУ

      Одноклубник высказался о задержании экс-футболиста сборной России с наркотиками

      В Минстрое захотели повысить доступность жилья для россиян

      В США предрекли потерю Украиной еще больших территорий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости