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11:30, 1 ноября 2023Россия

В Севастополе объяснили дым в районе бухты

Развожаев объяснил дым в Севастополе использованием табельных средств маскировки
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктория Суконникова / ТАСС

Дым в районе бухты в Севастополе связан с использованием военными табельных средств маскировки. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — объяснил Развожаев.

Он напомнил, что запах у средств маскировки неприятный, но они являются абсолютно безопасными для людей.

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Морской пассажирский транспорт приостановил работу, также на фоне угрозы атаки перекрыли Крымский мост.

Объявленная в Севастополе тревога — третья за сутки. Сначала тревогу объявили в районе 22:00 по московскому времени во вторник, 31 октября. Затем о воздушной тревоге сообщалось в среду, 1 ноября, в районе 6:50 по московскому времени.

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      Анастасия Шейкина
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