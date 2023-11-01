В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Подробностей произошедшего не приводится.

Вечером 31 октября сигналы тревоги уже звучали в городе. Жителей попросили укрыться в безопасных местах.

Ранее 30 октября в Севастополе также звучали сирены воздушной тревоги. Тогда Развожаев уточнил, что в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Позднее сообщалось, что над Севастополем военные сбили две воздушные цели.

