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06:56, 1 ноября 2023Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев: в Севастополе объявлена воздушная тревога

Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Подробностей произошедшего не приводится.

Вечером 31 октября сигналы тревоги уже звучали в городе. Жителей попросили укрыться в безопасных местах.

Ранее 30 октября в Севастополе также звучали сирены воздушной тревоги. Тогда Развожаев уточнил, что в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Позднее сообщалось, что над Севастополем военные сбили две воздушные цели.

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      Марина Совина
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