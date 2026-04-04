Один человек погиб при атаке ВСУ на Ростовскую область

Губернатор Слюсарь: Один человек погиб при атаке дронов ВСУ на Таганрог

При ударах дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу погиб один человек. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Еще четверо пострадали, в том числе один иностранец. «Пострадавшие получили серьезные ранения, по оценкам медиков состояние троих тяжелое», — говорится в сообщении.

Глава региона добавил, что в результате атаки ВСУ повреждения получил сухогруз под флагом иностранного государства. По его словам, из-за попадания обломков беспилотника возник пожар. В настоящее время возгорание локализовано. Судно находилось в нескольких километрах от береговой линии.

Всего за ночь над российскими регионами сбили 85 беспилотников самолетного типа. Силы ПВО перехватили их над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.