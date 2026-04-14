15:49, 14 апреля 2026Россия

Детектив разобрал действия Героя России Асылханова перед загадочным исчезновением

Константин Лысяков
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Действия Героя России Алексея Асылханова перед загадочным исчезновением 3 апреля выглядят скорее как запланированные, чем спонтанные. Поведение участника специальной военной операции (СВО) разобрал частный детектив Намиг Аббасов в беседе с omsk.aif.ru.

Сыщик обратил внимание, что перед выходом из дома в день пропажи Асылханов целенаправленно собрался, взяв документы и оставив при этом телефон. «Сел в машину к неизвестному, предварительно поздоровавшись с ним за руку, что может указывать на знакомство с водителем. Кроме того, он ушел из дома около 16:00, назвав целью работу, хотя занятий у него в тот день не было. Эти детали в совокупности делают версию о внезапном приступе ПТСР или амнезии маловероятной», — подчеркнул Аббасов.

Что известно о молодом Герое России:

В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка.

В 2024 году военнослужащего медалью «Золотая Звезда» лично наградил президент РФ Владимир Путин. На счету Асылханова к тому моменту было минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат.

Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале.

До попадания в зону боевых действий молодой мужчина работал трактористом в колхозе.

Детектив также высказался против версии о работе украинских спецслужб или криминальной составляющей. Он считает, что ехать в Юргу для похищения Героя России ради выкупа — «дорого, бессмысленно и технически сложно». Аббасов привел статистику, согласно которой в 70 процентах случаев мужчины уходят из дома из-за семейной ссоры или психологического срыва.

Ранее жена Асылханова Валерия сообщила, что беременна. Свое физическое состояние она оценила как нормальное.

О пропаже награжденного президентом Владимиром Путиным Героя России Алексея Асылханова стало известно 6 апреля. Как рассказала супруга участника СВО, 3 апреля около четырех часов дня он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, где проводил «Уроки мужества», а затем сел в автомобиль к неизвестному. Номер и марка машины до сих пор не установлены.

