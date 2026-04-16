Власти прокомментировали загадочную пропажу лично награжденного Путиным Героя России

ТАСС: Подробности поиска Асылханова не разглашаются в интересах следствия

Подробности поиска Героя России Алексея Асылханова, пропавшего более десяти дней назад, не разглашаются в интересах следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Кемеровской области.

Там отметили, что на данный момент уже возбуждено уголовное дело, в рамках которого осуществляются как оперативно-следственные, так и поисковые мероприятия.

«В интересах следствия подробности не разглашаются», — говорится в сообщении пресс-службы.

Награжденный лично президентом Владимиром Путиным Герой России Асылханов пропал в городе Юрге Кемеровской области. 3 апреля около четырех часов дня он вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, а затем сел в автомобиль к неизвестному.

В колледже Асылханов так и не появился. Установить регистрационный номер машины не удалось до сих пор.