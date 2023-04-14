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20:29, 14 апреля 2023Силовые структуры

Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-депутата Украины в Москве

Российские спецслужбы предотвратили покушение на украинского экс-депутата Киву в Москве
Илья Кива

Илья Кива. Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-депутата Верховной рады Украины Илью Киву в Москве. Об этом в пятницу, 14 апреля, он сообщил РИА Новости.

Кива рассказал, что сотрудники ФСБ и ГРУ смогли предотвратить его убийство, для совершения которого иностранные наемники специально прибыли в Россию. Те планировали в сентябре 2022 года застрелить бывшего украинского депутата на выходе из его бронированной машины возле дома или «Останкино».

Кива отметил, что узнал о грозившей ему опасности уже после завершения российскими силовиками операции и ему неизвестна дальнейшая судьба киллеров. Однако он сообщил, что выполнить заказ должны были бывшие сотрудники спецслужб одной из ближневосточных стран.

В начале 2022 года генпрокурор Украины заявила, что Киву подозревают в госизмене, покушении на территориальную целостность страны и незаконном обращении с оружием.

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Илона Палей
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