Названо орудие убийства экс-депутата Верховной Рады Кивы

ТАСС: экс-депутат Верховной Рады Кива был убит из пистолета с глушителем

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива был убит из оружия с глушителем. Об этом агентству ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Предположительно, политика застрелили из пистолета, уточнил собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал Mash выяснил, что Илью Киву ранили выстрелом в грудь, а затем убили выстрелом в голову.

Вечером 6 декабря официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий сообщила «Ленте.ру», что на месте убийства в деревне Супонево Одинцовского городского округа работают наиболее опытные следователи. Позднее СК опубликовал видео с места преступления.