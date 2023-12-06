Силовые структуры
Названо орудие убийства экс-депутата Верховной Рады Кивы
ТАСС: экс-депутат Верховной Рады Кива был убит из пистолета с глушителем
Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива был убит из оружия с глушителем. Об этом агентству ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
Предположительно, политика застрелили из пистолета, уточнил собеседник агентства.
Ранее Telegram-канал Mash выяснил, что Илью Киву ранили выстрелом в грудь, а затем убили выстрелом в голову.
Вечером 6 декабря официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий сообщила «Ленте.ру», что на месте убийства в деревне Супонево Одинцовского городского округа работают наиболее опытные следователи. Позднее СК опубликовал видео с места преступления.