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21:39, 6 декабря 2023Силовые структуры

СК направил на расследование убийства Кивы лучших следователей

Врадий: на месте убийства Кивы работают наиболее опытные следователи СК

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На месте убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы в деревне Супонево Одинцовского городского округа работают наиболее опытные следователи. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного управления Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству. Отрабатываются различные версии ЧП, добавила она.

Ранее следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее стало известно, что за Кивой могли следить. Кроме того, по словам пережившего покушение Олега Царева, парламентарий знал о готовящемся на него покушении со стороны украинских спецслужб.

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      Марина Совина
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