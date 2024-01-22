Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» территориях РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации», в котором упомянул земли шести российских регионов. Документ опубликован на его сайте.

Зеленский объяснил необходимость соответствующего указа тем, что «Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод». Среди «исторически населенных украинцами» земель он называет «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

Фото: Татьяна Симоненкова / ТАСС

В указе говорится, что Россия обязана соблюдать международные обязательства и обеспечить украинцев, проживающих на ее территориях, правами на получение образования на украинском языке и его свободное использование, предоставить им гражданские, социальные, культурные и религиозные права, доступ к украиноязычным средствам массовой информации, право на мирные собрания.

В связи с этим Зеленский поручил правительству Украины разработать с привлечением международных экспертов план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, в том числе на вышеперечисленных территориях, а также проработать вопрос по сбору и изучению фактов о якобы совершенных против них противозаконных деяниях.

Путин говорил об отсутствии Украины в истории до появления УССР

В мае председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным показал ему карту, составленную в XVII веке во Франции. На ней обозначены земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой. При этом Зорькин отдельно указал, что на карте нет Украины. В ответ глава государства отметил, что до создания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) Украины не было в истории человечества.

Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества Владимир Путин президент России

Путин также заявил, что Украина никогда не имела подлинной государственности. По его словам, начиная с 1991 года республика «пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий».

Зеленский подписал закон о новом территориальном устройстве Крыма

В сентябре 2023 года Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Закон предусматривает декоммунизацию полуострова, новое районное деление, а также создание военных и военно-гражданских администраций. Вице-спикер парламента республики Владимир Бобков назвал это безумием и заявил, что крымский вопрос для Зеленского является болезненной ситуацией.

В свою очередь, депутат Государственной Думы Дмитрий Белик счел украинский закон об административно-территориальном делении Крыма «юридически и реалистически ничтожным». По словам Белика, любые документы, подписанные в Киеве, не несут юридической силы на территории Крыма и не имеют для крымчан никакого значения.