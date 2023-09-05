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19:58, 5 сентября 2023Россия

В Госдуме назвали юридически ничтожным украинский закон о делении Крыма

Депутат ГД Белик назвал украинский закон о делении Крыма юридически ничтожным

Фото: Николай Гынгазов / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы (ГД) Дмитрий Белик назвал украинский закон об административно-территориальном делении Крыма «юридически и реалистически ничтожным». Его слова приводит РИА Новости.

Как уточняет агентство, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий декоммунизацию Крыма, новое районное деление полуострова, а также создание военных и военно-гражданских администраций.

По словам Белика, любые документы, подписанные в Киеве, не несут юридической силы на территории Крыма и не имеют для крымчан никакого значения. «Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским», — сказал он.

Белик добавил, что сегодня Зеленский больше похож на пиарщика, а не на руководителя государства, участвующего в боевых действиях. «Официальный Киев подобными законами старается отвлечь внимание общественности от разгрома на фронтах», — считает парламентарий.

В свою очередь, вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал украинский закон безумным и подчеркнул, что в регионе «привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского». Политик подчеркнул, что крымский вопрос для президента Украины является болезненной ситуацией.

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28 августа Зеленский также заявил, что Киев может пойти на переговоры по Крыму при условии, что Вооруженные силы Украины окажутся на административных границах региона. По его мнению, «можно политически принудить Россию к демилитаризации территории полуострова».

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    Сергей Истомин
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