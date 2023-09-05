В Госдуме назвали юридически ничтожным украинский закон о делении Крыма

Депутат ГД Белик назвал украинский закон о делении Крыма юридически ничтожным

Депутат Государственной Думы (ГД) Дмитрий Белик назвал украинский закон об административно-территориальном делении Крыма «юридически и реалистически ничтожным». Его слова приводит РИА Новости.

Как уточняет агентство, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий декоммунизацию Крыма, новое районное деление полуострова, а также создание военных и военно-гражданских администраций.

По словам Белика, любые документы, подписанные в Киеве, не несут юридической силы на территории Крыма и не имеют для крымчан никакого значения. «Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским», — сказал он.

Белик добавил, что сегодня Зеленский больше похож на пиарщика, а не на руководителя государства, участвующего в боевых действиях. «Официальный Киев подобными законами старается отвлечь внимание общественности от разгрома на фронтах», — считает парламентарий.

В свою очередь, вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал украинский закон безумным и подчеркнул, что в регионе «привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского». Политик подчеркнул, что крымский вопрос для президента Украины является болезненной ситуацией.

28 августа Зеленский также заявил, что Киев может пойти на переговоры по Крыму при условии, что Вооруженные силы Украины окажутся на административных границах региона. По его мнению, «можно политически принудить Россию к демилитаризации территории полуострова».