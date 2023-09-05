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18:19, 5 сентября 2023Россия

В Крыму назвали безумием украинский закон о делении полуострова

Вице-спикер Крыма Бобков счел безумием украинский закон о делении полуострова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Закон об административно-территориальном делении Крыма, который приняли на Украине, является безумным. Такое мнение выразил вице-спикер парламента республики Владимир Бобков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма.

«Мы в Крыму привыкли к выходкам и безумным шагам Зеленского. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем», — пояснил политик.

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Вице-спикер также счел, что крымский вопрос для Зеленского является болезненной ситуацией.

Ранее Зеленский заявил, что Киев может пойти на переговоры по Крыму, если Вооруженные силы Украины окажутся на административных границах полуострова. В свою очередь глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предупредил президента Украины о последствиях вторжения на полуостров.

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    Никита Абрамов
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