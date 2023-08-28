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12:32, 28 августа 2023Бывший СССР

Зеленский назвал свои условия для переговоров по Крыму

Президент Украины Зеленский назвал свои условия для переговоров с РФ по Крыму

Фото: Theodore Manolopoulos / Greek Presidency Press Office / Handout / Reuters

Киев может пойти на переговоры по Крыму, если Вооруженные силы Украины окажутся на административных границах полуострова, заявил президент республики Владимир Зеленский. Его слова передает издание Spiegel.

«Если мы находимся на административных границах Крыма, я думаю, что можно политически принудить Россию к демилитаризации территории полуострова», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия не переносит боевые действия на территорию России из-за риска остаться без помощи союзников.

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