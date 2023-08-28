Зеленский назвал свои условия для переговоров по Крыму

Президент Украины Зеленский назвал свои условия для переговоров с РФ по Крыму

Киев может пойти на переговоры по Крыму, если Вооруженные силы Украины окажутся на административных границах полуострова, заявил президент республики Владимир Зеленский. Его слова передает издание Spiegel.

«Если мы находимся на административных границах Крыма, я думаю, что можно политически принудить Россию к демилитаризации территории полуострова», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что украинская армия не переносит боевые действия на территорию России из-за риска остаться без помощи союзников.