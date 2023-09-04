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06:18, 4 сентября 2023Россия

В Крыму предупредили Зеленского о последствиях вторжения на полуостров

Парламентарий Гемпель предупредил Зеленского о последствиях вторжения в Крым
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Emmi Korhonen / Globallookpress.com

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предупредил президента Украины Владимира Зеленского о последствиях вторжения на полуостров. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что правительство Зеленского «практически уничтожило Украину во всех сферах», но сделать это с Крымом им не удастся.

«Запугать нас не получится. Зеленского будет ждать разгром и капитуляция. На нас давить не нужно, это опасно и для противника смерти подобно», — подчеркнул Гемпель.

Ранее Зеленский заявил, что Киев может пойти на переговоры по Крыму, если Вооруженные силы Украины окажутся на административных границах полуострова. «Если мы находимся на административных границах Крыма, я думаю, что можно политически принудить Россию к демилитаризации территории полуострова», — сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа раскритиковал слова украинского лидера. «Нам не о чем говорить с Зеленским по поводу Крыма: Крым наш. Вести какие-то разговоры об этом, о статусе Крыма, бессмысленно», — подчеркнул депутат.

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    Марина Совина
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