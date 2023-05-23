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18:49, 23 мая 2023Россия

Путин заявил об отсутствии Украины в истории до появления УССР

Президент России Путин заявил, что до создания УССР Украины не было в истории человечества

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

До создания Украинской Советской Социалистической республики (УССР) Украины не было в истории человечества. Об этом во время встречи с председателем Конституционного суда страны Валерием Зорькиным заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Зорькин показал Путину карту, которая была составлена в XVII веке во Франции. На ней обозначены земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой. При этом Зорькин отметил, что на карте нет Украины.

«Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», — сказал глава государства.

Ранее президент заявлял, что современная Украина была целиком и полностью создана коммунистической Россией после 1917 года. По его словам, Владимир Ленин и его соратники делали это весьма грубым способом, за счет отделения территорий, а проживающих там людей никто ни о чем не спрашивал.

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Никита Абрамов
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