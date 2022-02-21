Путин заявил о создании современной Украины коммунистической Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная Украина была целиком и полностью создана коммунистической Россией после 1917 года. Трансляция обращения российского лидера ведется на телеканале «Россия 24».

«Причем [Владимир] Ленин и его соратники делали это весьма грубым способом, за счет отделения территорий. Проживающих там людей никто ни о чем не спрашивал», — сказал политик.

Российский лидер добавил, что в результате большевистской политики возникла коммунистическая Украина.

Ранее Путин в ходе своего обращения оценил сложившуюся ситуацию в Донбассе. Глава государства, заявил, что она приняла критический, острый характер.