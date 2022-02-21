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Путин заявил о никогда не имевшей подлинной государственности Украине

Президент РФ Путин заявил, что на Украине никогда не было подлинной государственности

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина никогда не имела подлинной государственности. Такое заявление прозвучало в ходе обращения главы государства к россиянам, трансляция которого ведется на телеканале «Россия 24».

«Важно понимать и то, что Украина никогда не имела своей подлинной собственной государственности. Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности​​​. Начиная с 1991 года пошла по пути механического копирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий», — заявил президент.

По его словам, украинскую государственность разъела коррупция в стране, и националисты воспользовались этим в 2014 году при поддержке Запада. «Политические институты перекраивались постоянно в угоду интересам кланов. А радикалы наглели, их претензии год за годом росли», — отметил президент.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин начал видеообращение к россиянам по ситуации на Украине. В частности, он заявил, что современная Украина была целиком и полностью создана коммунистической Россией после 1917 года.

Марина Совина
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