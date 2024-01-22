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15:10, 22 января 2024Россия

Медведев отреагировал на указ Зеленского о населенных украинцами территориях

Дмитрий Медведев отреагировал на указ Зеленского шуткой о присоединении Канады

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

После указа о территориях России, населенных украинцами, Владимир Зеленский присоединит Канаду. Такой шуткой на указ президента Украины в своем Telegram-канале отреагировал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, свое заявление Зеленский сделал из-за провалов Вооруженных сил Украины на фронте. Также он намекнул, что указ был подписан Зеленским под воздействием наркотических веществ.

«Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские», — отметил зампред СБ.

Главному «украинцу» пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит

Дмитрий Медведев

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По словам политика, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». При этом украинский лидер не уточнил, о чем идет речь в указе.

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