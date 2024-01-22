В Совфеде высказались об указе Зеленского о населенных украинцами территориях

Член СФ Ковитиди: указ Зеленского о территориях с украинцами — симптом болезни

Указ Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях России является симптомом болезни. Об этом заявила член Совета Федерации (СФ) от Крыма Ольга Ковитиди, ее слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По его мнению, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего».

По словам сенатора, политическая жизнь на Украине не поддается описанию в терминах логики. «Что они там творят — разумному человеку представить сложно. Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Черное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда — крымчанин, Богдан — настоящее имя Чингисхана и так далее», — высказалась член СФ.

По ее словам, именно поэтому России и нужно продолжать спецоперацию.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на указ Зеленского шуткой о присоединении Канады.