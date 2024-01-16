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18:39, 16 января 2024Бывший СССР

Путин высказался о «формуле мира» Зеленского

Путин: формула Зеленского — это запретительные требования для переговоров

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Формула мира» Владимира Зеленского — это запретительные требования для переговоров, заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

«Так называемая "формула мира", о которой говорят на Западе и на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией», — сказал российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что это «запретительные требования для переговорного процесса».

15 января Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с целью обсудить санкции против Москвы и поиск механизмов для использования замороженных российских активов. В ходе визита украинский лидер вновь заговорил об урегулировании конфликта по «формуле мира» Киева и попросил провести переговоры в европейской стране. Он также обозначил заинтересованность Украины в участии Китая в «саммите мира».

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