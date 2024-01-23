«У Зеленского большие проблемы». В Кремле рассказали, что думают о претензиях Украины на российские земли

Песков назвал территориальные претензии Киева к России способом скрыть проблемы

Указ президента Украины Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях России является попыткой закамуфлировать проблемы политики Киева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента призвал не относиться к подобным инициативам как к глупости.

Нет, это не глупость, это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы, и он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но он не хочет Дмитрий Песков представитель Кремля

Песков заявил, что Зеленский хочет быть похожим на Путина

Представитель Кремля высказал свое мнение по поводу политики, которую сейчас проводит украинский лидер. По словам Пескова, действия Зеленского приводят к тому, что все больше людей на Украине понимают, что Киев делает что-то не так.

Песков предположил, что Зеленский хочет заручиться «абсолютно доминирующей поддержкой», чтобы быть похожим на президента России Владимира Путина. Однако, констатирует пресс-секретарь президента РФ, у Зеленского это не получается, а все больше сторонников начинают критически относиться к действиям Киева.

Зеленского предупредили о последствиях скандального указа о территориях

22 января Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». По его мнению, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». В нем говорится о шести регионах — Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

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Новый закон контрпродуктивен и может привести к формулированию жесткой позиции по защите прав русских на территории самой Украины, предупредил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник.

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов тоже раскритиковал закон. По его мнению, новый указ — бессмысленный и политически безграмотный документ. Он подчеркнул, что Россия без «потуг Зеленского» может обеспечить жителям своих территорий базовые права. По мнению Мурадова, украинские власти никогда не смогут разделить на враждующие лагеря единый народ России.

