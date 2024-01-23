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07:22, 23 января 2024Россия

В Крыму ответили на указ Зеленского о территориях России

Постпред Крыма Мурадов назвал безграмотным указ Зеленского о территориях России
Георгий Мурадов

Георгий Мурадов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» территориях России — бесмысленный и политически безграмотный документ, считает постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. Его цитирует РИА Новости.

Так политик отреагировал на подписанный 22 января Зеленским документ. В нем говорится, что на территориях Кубани, Стародубщины, Северной и Восточной Слобожанщины в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей исторически проживали украинцы.

«Попытки Зеленского "позаботиться" об идентичности малороссов-украинцев, живущих на территории Российской Федерации, лишены всякого смысла и лишь свидетельствуют о его полной политической безграмотности и некомпетентности», — сказал крымский политик.

Он подчеркнул, что Россия без «потуг Зеленского» может обеспечить жителям своих территорий базовые права. По мнению Мурадова, украинские власти никогда не смогут разделить на враждующие лагеря единый народ России.

На указ Зеленского отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Политик предположил, что при составлении и подписании документа украинский лидер был в неадекватном состоянии — под воздействием двойной дозы наркотиков. «"Главному «украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — написал политик.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал документ очередной пиар-акций. По мнению парламентария, указ направлен на фальсификацию истории, насаждение исторической лжи, а также на «оболванивание подрастающего поколения».

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      Анастасия Шейкина
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